Komşusunu silahla yaraladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 62 yaşındaki Ertuğrul Sungur, evinin önüne arabasını park ettiği iddiasıyla tartıştığı komşusu 37 yaşındaki Volkan Yıldız'ı tabancayla yaraladı.

Bodrum'a bağlı Akçaalan Mahallesi'nde Ertuğrul Sungur, komşusu Volkan Yıldız ile evlerinin önündeki alana araç park edilmesi nedeniyle birkaç kez karakolluk oldu. Dün akşam saatlerinde yine otopark yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Sungur, yanındaki ruhsatsız tabancasını çekip Yıldız'a ateş etti. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerine sevk edilen ambulansla Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Evinde jandarma tarafından gözaltına alınan Ertuğrul Sungur, ifadesinde, "Volkan komşumdu, birçok kez arabasını evimin önüne koymaması için uyardım. Çünkü ben park ediyordum. Bana küfredip, inadına arabasını evimin önüne koyuyordu. Bana yumruk ve tekme atmaya başlayınca, korkutmak için ateş ettim, üzgünüm" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ertuğrul Sungur tutuklandı.

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