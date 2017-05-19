Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...
Sözcü Gazetesine operasyon ve tepkiler...
Sözcü'ye operasyon Türkiye'yi ayağa kaldırdı
SÖZCÜ GAZETESİNİN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI
Sözcü Gazetesi'nin Avukatı'ndan açıklama

Komşusunu silahla yaraladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 62 yaşındaki Ertuğrul Sungur, evinin önüne arabasını park ettiği iddiasıyla tartıştığı komşusu 37 yaşındaki Volkan Yıldız'ı tabancayla yaraladı. Bodrum'a bağlı...

Komşusunu silahla yaraladı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde 62 yaşındaki Ertuğrul Sungur, evinin önüne arabasını park ettiği iddiasıyla tartıştığı komşusu 37 yaşındaki Volkan Yıldız'ı tabancayla yaraladı.
Bodrum'a bağlı Akçaalan Mahallesi'nde Ertuğrul Sungur, komşusu Volkan Yıldız ile evlerinin önündeki alana araç park edilmesi nedeniyle birkaç kez karakolluk oldu. Dün akşam saatlerinde yine otopark yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Sungur, yanındaki ruhsatsız tabancasını çekip Yıldız'a ateş etti. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerine sevk edilen ambulansla Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Evinde jandarma tarafından gözaltına alınan Ertuğrul Sungur, ifadesinde, "Volkan komşumdu, birçok kez arabasını evimin önüne koymaması için uyardım. Çünkü ben park ediyordum. Bana küfredip, inadına arabasını evimin önüne koyuyordu. Bana yumruk ve tekme atmaya başlayınca, korkutmak için ateş ettim, üzgünüm" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ertuğrul Sungur tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246