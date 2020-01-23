Komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis

KONYA'da, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Mevlüt Akbaş'ı (37) tornavidayla yaraladıktan sonra tabancayla vurarak öldüren Muammer Durgut (64), 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Durgut, ruhsatsız tabanca taşıdığı gerekçesiyle de 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.Olay, 26 Ağustos 2018'de, Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi Sahra Sokak'ta meydana geldi. Muammer Durgut, alışveriş için gittiği pazarda, olay tarihinden 1 ay önce, apartman bahçesine malzeme konulması nedeniyle tartıştığını öne sürdüğü alt kat komşusu Mevlüt Akbaş ile karşılaştı. Durgut, kendisini takip ettiğini düşündüğü komşusu Akbaş'ı önce tornavidayla sırtından yaraladı ardından kurusıkıdan dönüştürülen tabancayla vurdu. Vücuduna 3 mermi isabet etmesiyle ağır yaralanan Akbaş, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Akbaş, 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Muammer Durgut, polisteki ifadesinde, "Yolumu kesti, beni takip ediyordu" dedi, tabancanın ise babasından kalma olduğunu ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen Durgut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'ANLIK REFLEKSLE YAPTIM'Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Muammer Durgut, daha önce görülen davalardaki savunmasında olduğu gibi Mevlüt Akbaş'ın kendisini takip ettiğini öne sürdü. Durgut, ''Eşimle pazarda alışveriş yaparken Mevlüt Akbaş bizi takip ediyordu. Eşim markete girdiği sırada maktulle tartışmaya başladık. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla birkaç kez ateş ettim. Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Maktul yere düştükten sonra da yumruk vurdum. Olayı bir anlık refleksle gerçekleştirdim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.Tutuklu sanık Muammer Durgut, bugün görülen karar duruşmasında, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Durgut, ruhsatsız tabanca taşıdığı için de 1 yıl 6 ay hapis cezası aldı.