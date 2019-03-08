Komşusunu öldüren 80 yaşındaki sanık yargılanmaya başlandı

KONYA'da bahçe duvarı nedeniyle torunu Muhammed Çapuk(23) ile kavga eden komşusu Mustafa Toprakcı'yı (34) tabancayla başından vurarak öldüren Bayram Çapuk'un (80) yargılanmasına başlandı. 'Kasten adam öldürme' suçundan hakim karşısına çıkan Çapuk, savunmasında, "Torunumu dövdüklerini görünce aşağıya inip, ateş ettim" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Ekim'de merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahalllesi Ağadivanı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bahçe duvarı nedeniyle aralarında husumet bulunan Mustafa Toprakcı ve Muhammed Çapuk tartışmaya başladı. Tartışma, iki aile üyelerinin de katılmasıyla büyüyerek, kavgaya dönüştü. Torununun kavga ettiğini gören Bayram Çapuk, ruhsatsız tabancasıyla evden çıkarak, Toprakcı'ya ateş etti. Mustafa Toprakcı başından, kızı Selin Toprakcı(10) da bacağından vurularak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mustafa Toprakcı, olaydan 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Polis, Bayram Çapuk ve torunu Muhammed Çapuk ile Hasan A.(28) ve Mustafa Ö.'yü(30) gözaltına aldı. Dede Çapuk ifadesinde, "Mustafa, torunumla kavga ediyordu. Yanında arkadaşları da vardı. Torunumu dövdüklerini görünce aşağıya inip ateş ettim" dedi.

Hasan Atalay ve Mustafa Özkış, savcılıktaki ifadelerinin ardından, Muhammed Çapuk ise mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bayram Çapuk, tutuklandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanık Bayram Çapuk'un yargılanmasına Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık ve yakınları ile öldürülen Mustafa Toprakcı'nın ailesi katıldı. Bayram Çapuk savunmasında, ''Olayı karşı taraf başlattı" dedi. Çapuk'un avukatı da olayda nefsi müdafa olduğunu ileri sürerek, ''Müvekkilim sıkmasaydı, karşı taraf sıkacaktı'' diye konuştu.

Duruşma ertelenirken, iki ailenin yakınları arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis tarafından ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olacakları öğrenildi.



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