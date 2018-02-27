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Komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde M.B. (50), tartıştığı komşusu H.K.'yı (49) üç yerinden meyve bıçağı ile bıçaklayarak yaraladı. Olay saat 18.00 sıralarında Karakavak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre...

Komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı
KONYA’nın Seydişehir ilçesinde M.B. (50), tartıştığı komşusu H.K.'yı (49) üç yerinden meyve bıçağı ile bıçaklayarak yaraladı.
Olay saat 18.00 sıralarında Karakavak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre M.B., ile komşusu H.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.B., H.K.’yı omzundan 2 kez ve bir kez de bileğinden meyve bıçağı ile bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı H.K., Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, komşusu M.B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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