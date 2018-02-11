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Komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde işitme engelli Sadullah Ç. (58), evinin önünde tartıştığı komşusu Nurgül Karakoç'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay akşam saatlerinde, Çaycuma Dağüstü Köyü'nde meydana geldi. İşitme...

Komşusunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde işitme engelli Sadullah Ç. (58), evinin önünde tartıştığı komşusu Nurgül Karakoç'u (45) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay akşam saatlerinde, Çaycuma Dağüstü Köyü'nde meydana geldi. İşitme engelli Sadullah Ç., komşusu Nurgül Karakoç ile evinin önünde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sadullah Ç. tartışmanın ardından evden aldığı av tüfeğiyle Nurgül Karakoç'a ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nurgül Karakoç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma Sadullah Ç.'yi gözaltına aldı.
Nurgül Karakoç’un cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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