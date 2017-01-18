Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
New York Times: İlk kez bir muhabirimizin Türkiye'ye girişine izin verilmedi
New York Times muhabirinin Türkiye'ye...
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..

Komşularını rehin aldı, polis ikna etmeye çalışıyor

Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te kuyumcu atölyesinde çalışan 35 yaşındaki Şahin D., husumetli olduğu 2 komşusunu evinin garajında tabancayla rehin aldı. Polis, Şahin D.'yi ikna etmeye çalışıyor. Beyazlar...

Komşularını rehin aldı, polis ikna etmeye çalışıyor

Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te kuyumcu atölyesinde çalışan 35 yaşındaki Şahin D., husumetli olduğu 2 komşusunu evinin garajında tabancayla rehin aldı. Polis, Şahin D.'yi ikna etmeye çalışıyor.
Beyazlar Mahallesi'nde oturan kuyumcu tamircisi Şahin D., saat 17.30 sıralarında 44 numaralı sokaktaki 4 katlı binanın zemininde bulunan evinin girişindeki garaja, karşıda oturan ve isimleri henüz belirsiz 2 komşusunu çağırdı. Şahin D., garajın kepenklerini indirip aralarında daha önceye dayalı husumet bulunduğu belirtilen 2 komşusunu bilinmeyen nedenle tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemi alan polis, Şahin D.'yi ikna etmeye çalışırken, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55