Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Komşuların laf atma çatışması: 1 ölü, 4 yaralı
ADANA’da komşular arasında 'laf atma' meselesinden çıkan silahlı- sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı. Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 84081...
GÜVENLİK 17.10.2019, 17:20
ADANA’da komşular arasında 'laf atma' meselesinden çıkan silahlı- sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si kadın 4 kişi yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokak'ta yaşayan komşular İzzet B. ile Kadir Y. (27) arasında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki tarafın akrabaları da olay yerine geldi. Büyüyen kavga sırasında taraflar evlerinden pompalı tüfek, tabanca ve sopa alarak, çatışmaya başladı. Silahlı-sopalı kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, vurulan Kadir Y. hayatını kaybetti.
İzzet B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokak'ta yaşayan komşular İzzet B. ile Kadir Y. (27) arasında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki tarafın akrabaları da olay yerine geldi. Büyüyen kavga sırasında taraflar evlerinden pompalı tüfek, tabanca ve sopa alarak, çatışmaya başladı. Silahlı-sopalı kavgada Kadir Y., İzzet B., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, vurulan Kadir Y. hayatını kaybetti.
İzzet B.’nin sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2