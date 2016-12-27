Komşu katiline 25 yıl hapis

ANTALYA'nın Döşemealtı İlçesi'nde kapısına bırakılan tehdit notu nedeniyle komşusu 51 yaşındaki Haydar Şimşek'i polisin gözü önünde tabancayla öldüren 49 yaşındaki Ersoy Karaaslan, 25 yıl hapse mahkum edildi.Olay geçen temmuz ayında Döşemealtı ilçesi TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Antalya'da inşaatlarda alçı boya işleri yapan Ersoy Karaaslan, olaydan bir süre önce komşusu Haydar Şimşek ile siyasi görüş farkından dolayı tartıştı. İkili arasında bu nedenle husumet çıktı. Karaaslan, Gürcü eşi Nuray Karaaslan ile eve geldiğinde, dış kapının tokmağında eşine hitaben yazılmış 'O şerefsize inanma, O şerefsiz seni aldatıyor. Biz onu takip ediyoruz. Yakaladığımız yerde öldüreceğiz' yazılı not gördü.SİLAHLA KARAKOLA GİTTİBu yazıyı husumetli olduğu komşusu Haydar Şimşek'in yazdığını düşünen Ersoy Karaaslan, polis çağırdı. Ruhsatsız tabancası da üzerinde bulunan Karaaslan, eve gelen polislere notu gösterdikten sonra eşiyle birlikte ekip otosuna binip Döşemealtı Polis Merkez Amirliği'ne gitti. Karaaslan, silahını farkettirmeden eve bırakmak için polis merkezindeki görevlilere, "Eşimin ilaçları kalmış. Onları almamız lazım" diyerek eve gitmesi gerektiğini söyledi.POLİSLERİN YANINDA ÖLDÜRDÜ2 polisle birlikte ekip otomobiliyle TOKİ Konutları'na gönderilen Karaaslan, apartmanın önünde husumetli olduğu komşusu Haydar Şimşek'i görünce, araçtan inip tabancasıyla peş peşe ateş etti. Karaaslan yere yığılan komşusunun yanına gidip başına da bir kez ateş etti. Karaaslan ardından yakalanıp tutuklandı.NOTU BAŞKASI YAZDI İDDİASINotu kimin yazdığıyla ilgili kriminal rapor mahkemeye ulaştı. Kapıdaki yazının, davada tanık olarak daha önce dinlenen Gürcan T.'ye ait olma olasılığı üzerinde duruldu. Yazının Gürcan T.'nin elinden çıkma ihtimalini kuvvetli bulan mahkeme, notu yazan kişiyle ilgili dava açtı.Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ersoy Karaaslan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, komşusunu kasten öldürme suçundan sanığı önce ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığın duruşmalardaki olumlu davranışları nedeniyle cezasını takdir indirimiyle 25 yıla indiren mahkeme, tahrik indirimi ise yapmadı. Mahkeme sanığı ayrıca ruhsatsız silahla ilgili de 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırdı.Ersoy Karaaslan'ın avukatı Burak Demirtaş, kararı temyiz edeceklerini söyledi.