Komşu kadın ve kardeşlerini vuran çocuk serbest

KONYA'da bina kapısının sert kapanması nedeniyle tartıştığı komşusu Esra Koç (35) ile ağabeyleri Şaban ve Sami Süslü'yü pompalı tüfekle vurarak yaralayan İ.T.Z. (15) adlı erkek çocuğu, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Olay, pazar günü saat 13.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Fahri Efendi Caddesi'ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. İ.T.Z., bina kapısının sert kapatılması nedeniyle komşularıyla tartıştı. İ.T.Z. bir gün sonra komşusu Esra Koç ile misafirliğe gelen ağabeyleri Şaban ve Sami Süslü ile binada karşılaştı. Eve giren İ.T.Z., babasının pompalı tüfeğini kapıp, tekrar dışarı çıktı. İ.T.Z., binadan çıkan Koç ve Süslü kardeşlere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği üç kardeş, vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Yaralı kardeşler hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.TESLİM OLDUOlay sonrası kaçan İ.T.Z., dün avukatıyla birlikte polise giderek teslim oldu. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesin alınan İ.T.Z., 'Komşularla bazı sıkıntılarımız var. Apartmanın dış kapı otomatiğinde bir sıkıntı vardı. Bundan beni sorumlu tutuyorlardı. Kapı da sert kapanıyordu. Olay günü bakkala giderken karşılaştık. Bana küfür ettiler, ben de sinirlendim ve evden aldığım tüfekle ateş ettim. Daha sonra olay yerinden kaçtım. Pişmanım'' dedi.İfadesinin ardından 'kasten adam yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen İ.T.Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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