Komşu cinayetinde tutuklu sanık kalmadı

ADANA'da 31 yaşındaki Özkan Tatlı, komşusu 32 yaşındaki Ferdi Çağlar ve arkadaşı 27 yaşındaki Ahmet Berber ile çıkan kavgada öldürüldü. Tüfeği kullanan Ahmet Berber, Özkan Tatlı'nın kendisini ağır yaraladığını, Ferdi Çağlar ve 25 yaşındaki kız arkadaşı Dilek Zeytun'a zarar vereceğinden korktuğu için ateş ettiğini söyledi. Tutuklu yargılanan Berber ile Çağlar, suç vasfının değişme ihtimali üzerine tahliye edildi.Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Yenibaraj Mahallesi'nde 21 Ocak'ta 2017'de meydana gelen olayda, Özkan Tatlı, iddiaya göre komşusu Dilek Zeytun'a 'Bana abi deme aynı yaştayız' mesajı attı. Daha sonra Tatlı, genç kadının evine gizlice girdi. Tatlı'yı salonda otururken bulan Dilek Zeytun, tepki gösterip evden kovdu.Bunun üzerine Tatlı alkol alıp kapıya dayanırken, Dilek Zeytun da durumu erkek arkadaşı Ferdi Çağlar'a bildirdi. Çağlar olay yerine arkadaşı Ahmet Berber ile birlikte geldi. Çıkan arbedede Özkan Tatlı, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Olayda yaralanan Ahmet Berber ile Ferdi Çağlar tedavilerinin ardından tutuklandı, Dilek Zeytun ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Her 3 sanık hakkında müebbet ile 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.SATIRLA SALDIRDIOlay günü kız arkadaşı Dilek Zeytun'un kendisini arayarak yardım istediğini söylemesi üzerine arkadaşı Ahmet Berber ile eve gittiğini söyleyen Ferdi Çağlar, "Konuşmak için Özkan Tatlı'nın kapısını çaldım. Kapıyı açan eşi, Özkan'ın evde olmadığını söyledi. Bu sırada elinde zırhla (satır) merdivenden çıkan Özkan, direk bana saldırdı. Elimden yaralanınca yere düştüm. Daha sonra Ahmet'le boğuşmaya başladılar. Ahmet kaçınca, Özkan benim yanıma geldi. Bizi öldürmekle tehdit edip ağır küfürler etti. Bizi bırakmasını istedim ama küfür etmeye devam ediyordu. Cebimdeki bıçağı çıkarıp Özkan'a salladım. Sanırım omzuna isabet etti. İsteseydim daha çok vururdum. Sonra Ahmet elinde tüfekle geldi ateş etti" diye savunma yaptı.'ÖLDÜRECEK DİYE KORKTUM'Özkan Tatlı'nın satırla bir anda üzerlerine saldırdığını ileri süren Ahmet Berber ise, "Olayda göğsümden yaralandım. Boğuşurken bir ara kaçıp arabanın oraya gittim. Ferdi ile eşini öldürür diye tüfeği alıp geri geldim. Havaya bir kaç el ateş ettim. Özkan kapıyı açar gibi yapınca birden oraya doğru ateş ettim. Ferdi ile oradan kaçtık. Sonra ben araç kullanırken bayılmışım, gözümü hastanede açtım. 3 gün yoğun bakımda kaldım" dedi. Sanıklardan Dilek Zeytun ise olay öncesi Özkan Tatlı'nın kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü.Sanık avukatları ise müvekkillerinin eylemlerinin meşru müdafaa olarak değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Mahkeme heyeti, suç vasfının değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle sanıkların tahliyesine karar verdi.

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