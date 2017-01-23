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Komşu cinayetinde cinsel içerikli mesaj iddiası

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da pompalı tüfekle öldürülen 31 yaşındaki Özkan Tatlı'nın katil zanlısı 32 yaşındaki Ferdi Çağlar ile Çağlar'ın nikahsız eşi 25 yaşındaki Dilek Zeytun mahkemeye sevk edildi. Tatlı'nın...

Komşu cinayetinde cinsel içerikli mesaj iddiası

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da pompalı tüfekle öldürülen 31 yaşındaki Özkan Tatlı'nın katil zanlısı 32 yaşındaki Ferdi Çağlar ile Çağlar'ın nikahsız eşi 25 yaşındaki Dilek Zeytun mahkemeye sevk edildi. Tatlı'nın genç kadının cep telefonuna cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ileri sürüldü.
Merkez Seyhan İlçesi'nin Yenibaraj Mahallesi'nde 19 Ocak'ta Ferdi Çağlar beraberindeki arkadaşı Ahmet Berber, aynı binada üst katta oturan komşusu Özkan Tatlı'nın evine gitti. Çağlar, nikahsız eşi Dilek Zeytun'a cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiğini ileri sürdüğü Özkan Tatlı ile kavgaya tutuştu. Kavgada Tatlı, satırla Çağlar ve Berber'i yaraladı. Çağlar da tüfekle Özkan Tatlı'yı vurarak öldürdü. Yaralanan Berber yoğun bakıma alınırken Ferdi Çağlar, tedavisinin ardından Dilek Zeytun ile birlikte gözaltına alındı.
Dilek Zeytun ile Ferdi Çağlar ifadelerinde cinayet suçlamasını kabul etmedi. Pompalı tüfeği Özkan Tatlı'nın kullandığını ileri süren zanlılar, "Satır ve tüfekle saldırdı. Boğuşma sırasında Ahmet, Özkan'ın elindeki tüfeği alıp ateş etti. Özkan'ı vuran Ahmet Berber" diye ifade verdi.
Nikahsız çift Dilek Zeytun ile Ferdi Coşkun, silahla adam öldürmek suçundan adliyeye sevk edildi.

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