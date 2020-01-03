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Kombi alev aldı, ev sahibi dumandan etkilendi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki kombi, elektriklerin kesilip tekrar gelmesiyle birlikte alev aldı. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen ev sahibi Şakir Menteş, hastaneye kaldırıldı. Yangın,...
GÜVENLİK 03.01.2020, 00:51
BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katındaki kombi, elektriklerin kesilip tekrar gelmesiyle birlikte alev aldı. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen ev sahibi Şakir Menteş, hastaneye kaldırıldı.
Yangın, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Evin balkonunda bulunan kombi, iddiaya göre elektriklerin kısa süreliğine kesilip tekrar gelmesiyle birlikte bir anda alev aldı. Evin balkonundan gelen sesleri duyan ev sahibi Şakir Menteş, balkona çıktığında kombinin yandığını gördü. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Menteş, yangının büyümesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, doğalgaz arıza ekipleri de gaz akışını keserek yangının büyümesini engelledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Şakir Menteş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Menteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Evin balkonunda bulunan kombi, iddiaya göre elektriklerin kısa süreliğine kesilip tekrar gelmesiyle birlikte bir anda alev aldı. Evin balkonundan gelen sesleri duyan ev sahibi Şakir Menteş, balkona çıktığında kombinin yandığını gördü. Alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Menteş, yangının büyümesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, doğalgaz arıza ekipleri de gaz akışını keserek yangının büyümesini engelledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen Şakir Menteş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Menteş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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