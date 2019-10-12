Son Dakika
Komandonun mesajı: Tüm terörist unsurları temizleyeceğiz
BARIŞ Pınarı Harekatı'na katılan komandoların, "Tüm terörist unsurları bölgeden temizleyeceğiz" mesajı, Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşıldı. Bakanlığın, 'Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolarımızdan...
GÜVENLİK 12.10.2019, 12:59
BARIŞ Pınarı Harekatı'na katılan komandoların, "Tüm terörist unsurları bölgeden temizleyeceğiz" mesajı, Milli Savunma Bakanlığı'nca Twitter'dan paylaşıldı.
Bakanlığın, 'Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj var' notuyla paylaşılan videoda iki komandonun sözlerine yer verildi. Bölgede elinde silahla operasyona katılan komando, "'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla tüm terörist unsurları bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum, bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları, milletimizin duasıyla moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler" dedi.
Başka bir komando da "Ben buradan anneme ve babama beni yetiştirdikleri, bu günlere getirdikleri, bu devlete hizmet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz buraya 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla geliyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden babamdan razı olsun" ifadelerini kullandı.
Bakanlığın, 'Barış Pınarı Harekâtı’na katılan Kahraman Komandolarımızdan asil milletimize mesaj var' notuyla paylaşılan videoda iki komandonun sözlerine yer verildi. Bölgede elinde silahla operasyona katılan komando, "'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla tüm terörist unsurları bölgeden temizleyeceğiz. Buradan aileme selam söylüyorum, bizi hiç düşünmesinler, devletimizin imkanları, milletimizin duasıyla moral motivasyonumuz çok yüksek. Dualarını bizden hiç eksik etmesinler" dedi.
Başka bir komando da "Ben buradan anneme ve babama beni yetiştirdikleri, bu günlere getirdikleri, bu devlete hizmet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Biz buraya 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla geliyoruz. Bütün milletimizden Allah razı olsun, annemden babamdan razı olsun" ifadelerini kullandı.
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Ekim 2019
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:06
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2