Komandolar, Yaka Kanyonu'ndan başarıyla geçti

ANKARA, () - DAĞ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın 26'ncı dönem komando ihtisas kursiyerleri, Isparta Yaka Kanyonu geçişi eğitimini başarıyla tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca komandoların Yaka Kanyonu geçişi eğitiminde çekilen fotoğraflar, Twitter'dan paylaşıldı. Halatla kanyona inen komandoların silahlar ve teçhizat ile 1 metre derinlikte akıntıya karşı yürürken, çekilen fotoğrafları 'Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, 26'ncı dönem komando ihtisas kursiyerlerinin Yaka Kanyonu geçişi başarıyla icra edildi' notuyla paylaşıldı.
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ANKARA, () - DAĞ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nın 26'ncı dönem komando ihtisas kursiyerleri, Isparta Yaka Kanyonu geçişi eğitimini başarıyla tamamladı.