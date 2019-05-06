Kolunu hızara kaptıran 17 yaşındaki Emrullah öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir yakınını ziyaret için gittiği palet fabrikasında kolunu sağ kolunu hızara kaptıran Emrullah Alptekin (17) yaşamını yitirdi. Olay sonrası sinir krizi geçiren bir yakını, "O uyuyor, rahatsız etmeyin" diye gözyaşı döktü.

Polisi harekete geçiren olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Altınyaka Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi üzerinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Emrullah Alptekin, palet fabrikasında çalışan yakınını ziyarete gitti. Fabrika içinde bir süre dolaşan Alptekin, çalışan hızara sağ kolunu omuz hizasından kaptırdı. Kan içinde kalan Alptekin'i görenler, hızar makinesini durdurduktan sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Emrullah Alptekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alptekin'in yanına uzanan yakını, "O uyuyor, rahatsız etmeyin, üzerini örtün" diye gözyaşı döktü. Alpekin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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