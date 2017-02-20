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Kolu kopan genç ambulans helikopterle sevk edildi

ÇORUM,() - ÇORUM’da 22 yaşındaki Murat Demir, yem kırma makinesine kolunu sıkıştırdı. Sol kolu omuzundan kopan genç, ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü. Olay, Çorum merkeze bağlı Turgut Köyü’nde meydana geldi. İddiaya...

Kolu kopan genç ambulans helikopterle sevk edildi

ÇORUM,() - ÇORUM’da 22 yaşındaki Murat Demir, yem kırma makinesine kolunu sıkıştırdı. Sol kolu omuzundan kopan genç, ambulans helikopterle Ankara'ya götürüldü.
Olay, Çorum merkeze bağlı Turgut Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, atama bekleyen beden eğitimi öğretmeni Murat Demir, kendilerine ait arazide çalışırken, yem kırma makinesine sol kolunu kaptırdı. Acı içerisine kıvranan gencin yardımına yakınları koştu. Sol kolu kopan genç, kanlar içinde yerde kalırken, yakınları Murat Demir’i kopan kolu ile birlikte otomobille hastaneye kaldırdı. 
Baba Kazım Demir, oğlunun kopan kolunu eline alarak Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önünde yardım istedi. Sağlık görevlilerinin yardımıyla hastaneye alınan Murat Demir’e burada doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Demir daha sonra Çorum’a gönderilen ambulans helikopterle Ankara Hacettepe Hastanesi’ne sevk edilerek, ameliyata alındı.

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