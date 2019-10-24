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Koleksiyoncudan 500 bin liralık halıları çalanlar yakalandı
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, bir halı koleksiyoncusundan 500 bin lira değerindeki el işlemesi 7 ipek halıyı çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. İncil'de geçtiği belirtilen Hz. Süleyman'ın tasvir edildiği bir resmin de bulunduğu...
GÜVENLİK 24.10.2019, 12:28
DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, bir halı koleksiyoncusundan 500 bin lira değerindeki el işlemesi 7 ipek halıyı çalan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı. İncil'de geçtiği belirtilen Hz. Süleyman'ın tasvir edildiği bir resmin de bulunduğu halılar, sahibine teslim edildi.
Geçen eylül ayında Tavas'ta yaşayan bir koleksiyoncunun evinin kapısı kırılarak 7 halı çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) zanlıların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerleri ve evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını Ercan K. (35), Ertuğrul Y. (45) ve Hasan S.'nin (37) yaptığını tespit etti. Operasyonda jandarma 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan S. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ercan K. ve Ertuğrul Y. tutuklandı. Koleksiyoncudan çalınan 7 ipek halının değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından başkalarına satılmak üzereyken ele geçirilen halılar sahibine telim edildi. Halılardan birinde, İncil'de geçtiği belirtilen ve Hz. Süleyman'a Sheba kraliçesinin getirdiği altınların tasvir edildiği resim işlemesinin yer aldığı öğrenildi.
Geçen eylül ayında Tavas'ta yaşayan bir koleksiyoncunun evinin kapısı kırılarak 7 halı çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) zanlıların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerleri ve evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını Ercan K. (35), Ertuğrul Y. (45) ve Hasan S.'nin (37) yaptığını tespit etti. Operasyonda jandarma 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan S. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ercan K. ve Ertuğrul Y. tutuklandı. Koleksiyoncudan çalınan 7 ipek halının değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından başkalarına satılmak üzereyken ele geçirilen halılar sahibine telim edildi. Halılardan birinde, İncil'de geçtiği belirtilen ve Hz. Süleyman'a Sheba kraliçesinin getirdiği altınların tasvir edildiği resim işlemesinin yer aldığı öğrenildi.
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