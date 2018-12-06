Kol kırıp baş yaran eşe 8 yıl 9 ay hapis

ANTALYA'da, boşanmak istediğini söyleyen eşi Melike Gözgören'in (25) kolunu kırıp, başını taşla yaran Recep Gözgören (30), 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.Olay, 27 Ağustos günü, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Pazarda balıkçılık yapan Recep Gözgören, 6 yıllık eşi Melike Gözgören ile birlikte, parasını almak için Antalya- Kemer yolundaki balıkçı barınağına gitti. Burada işini halleden Recep Gözgören, eşi Melike ile alkol alıp sohbet etti. Melike Gözgören'in boşanmak istediğini söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Eşi tarafından sağ kolu kırılan ve taşla vurularak başı yarılan Melike Gözgören, hastanede tedaviye alındı. Gözgören'in başına 50 dikiş atılırken, kolu ve parmaklarında kırık ile vücudunun birçok yerinde doku zedelenmesi tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Recep Gözgören tutuklandı.Gözgören hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Recep Gözgören ve avukatı ile Melike Gözgören katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Recep Gözgören, eşinin başka erkeklerle görüştüğünü, sık sık evi terk ettiğini ve kendisini 3 erkeğe dövdürmek istediğini öne sürdü. Olay gününü de anlatan Recep Gözgören, konuşmak için buluştuklarında eşinin kendisini aldattığını itiraf ettiğini belirterek, “Yanından ayrıldığım sırada yerden taş alarak fırlattı ve yere düştüm. Üzerime saldırdığı sırada elindeki taşı aldım. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Melike'ye birkaç kez vurdum, ittirdim, yuvarlanarak başını kayaya çarptı" dedi.Telefonu arızalı olduğu için çevredekilerden sağlık ekibine haber vermelerini istediğini belirten sanık, öldürme kastı olmadığını belirterek, beraatini talep etti.SANIĞA 8 YIL 9 AY HAPİSMahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Recep Gözgören'i, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza 14 yıla indirildi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 10 yıl 6 aya indirdi. Sanığa duruşmalardaki tutum ve davranışlarından dolayı da iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezayı 8 yıl 9 aya indirdi.Adliye çıkışında gazetecilere konuşan Melike Gözgören, bir süre hastanede kaldıktan sonra 2 ay kadar babasının kendisine baktığını söyledi. Tedavi sürecince tek başına evin içinde bile yürüyemediğini belirten Gözgören, “Daha sonra dikişlerim alındı ama parmağımdaki kırık kemik kaynamadı. Doktor ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Kış mevsimi olduğu için parmağım sürekli ağrıyor. Ameliyatım ilkbaharda yapılacak. Parmağımdaki kırık nedeniyle elimi kullanmakta güçlük çekiyorum. Vücudumdaki darp izleri geçiyor, ama ruhumda bıraktığı tahribat ömrümün sonuna kadar kalacak" diye konuştu.Biri 5, diğeri 3 yaşındaki iki çocuğunun bir ay süreyle devlet korumasına alındıktan sonra geçici olarak kayınpederinin yanına verildiğini anlatan Melike Gözgören, “Çocuklarımı göremiyorum, arada bir konuşuyorum. Şu an olayın etkisini atabilmek için psikolojik tedavi görüyorum. Doktor, bu süreçte etkilenmemem için çocuklarımla görüşmemi istemiyor. Yaklaşık bir sene boyunca kendimi toparlayana kadar çocuklarımı belirli aralıklarla göreceğim" dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinin de kendisiyle irtibata geçtiğini söyleyen Melike Gözgören, boşanma davasının da birkaç ay içerisinde görüleceğini kaydetti.

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