Kokain ele geçirilen geminin personeli adliyede

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında operasyon düzenlenen, yanaştırıldığı Kocaeli'deki Derince Limanı'nda, yasal yükü muz gözükmesine karşın konteyner içinde 293 kilo 524 gram kokain bulunan Singapur bayraklı geminin gözaltındaki birinci ve ikinci kaptanı ile baş makinisti adliyeye sevk edildi.Ekvador'dan yola çıkan ve yük alıp indirmek için değişik ülkelere uğrayan Singapur bayraklı gemi, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen 11 Mayıs'ta Çanakkale Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale Boğazı'nda durduruldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de operasyona botlarla destek verdi. Görevlilerinin çıktığı gemi, kentte gerekli teçhizat ve uygun liman bulunmadığı için arama yapılmak üzere botlar eşliğinde Kocaeli'nin Derince Limanı'na intikal ettirildi.İçinde 1900 konteyner bulunan gemide, Ekvador'dan yüklenen ve yasal yükü muz gözüken konteyner içinde, muz kolilerinin arasına gizlenmiş 7 valiz içinde, piyasa değeri yaklaşık 59 milyon TL olduğu öğrenilen 293 kilo 524 gram kokain ele geçirildi.Dev operasyonun ardından Kocaeli Derince'de gözaltına alınan Singapur bayraklı geminin birinci kaptanı Ukrayna uyruklu B.D ve ikinci kaptan Güney Afrika uyruklu R.W.S ile baş makinist Rus uyruklu V.L. sorgulanmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 3 günlük gözaltı süresi boyunca emniyette ifadeleri alınan gemi personeli, bugün adliyeye sevk edildi.

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