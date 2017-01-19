Koğuşta yangın çıkartan 6 çocuğu infaz koruma memurları kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangında banyoya sığınan 6 çocuğu, infaz koruma memurları hayatlarını tehlikeye atarak kurtardı. Tedaviye alınan 6 çocuktan 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, çocukların koğuşlarının değiştirilmesi için yangını çıkarttığı ileri sürüldü.

Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, iddiaya göre koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak ateşe verdi. Çocuklar daha sonra koğuşta bulunan banyoya sığınıp çeşmeleri açtı. Yangın nedeniyle elektrik sigortasının atması ve yoğun dumanı fark eden vardiya amiri İnfaz Koruma Başmemuru Ali Elakılınç, olaydan 1 dakika sonra çocukların bulunduğu koğuşa gitti. Arka tarafında yatakların yığılı olan ve yangın nedeniyle ısınan kapıyı güçlükle açan Elakılınç, kendi hayatını tehlikeye atarak koğuşa girdi. İnfaz Koruma Başmemuru Elakılınç, bu sırada yanına gelen diğer cezaevi çalışanları ile birlikte yoğun duman altında bulunan koğuşta, banyoya kendilerini kapatan çocukları kısa sürede kurtararak tahliye etti. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile Ali Elakılınç'ın da aralarında bulunduğu 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. 11 kişi, cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahalesinen ardından, kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk mahkumlardan 3'ünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, durumu iyi olan 3 infaz koruma memurunun da taburcu edildiği belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcı Vekili Cumali Tülü ile İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, hastaneleri ziyaret edip, dumandan etkilenenler hakkında bilgi aldı. Vali Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, "Bir koğuşta 6 hükümlü ve tutuklu kalıyor. Bunlar yangın çıkartıyorlar. Bunun üzerine 5 kamu görevlimiz de müdahale ediyor. Şu an 11 yaralımız var. Bunların hepsi dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutuklulardan 3'ünün durumu biraz ağır. Kamu görevlilerimizin durumu iyi" diye konuştu.

BAŞSAVCI İNCELEME YAPTI

ndan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise yangının çıktığı ceza infaz kurumuna gidip incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ile itfaiye görevlileri, olay yerinde detaylı araştırma yaptı. İtfaiye ekiplerinin yangının nasıl ve nereden çıktığına dair incelemesinin sürdüğü öğrenilirken, yangını koğuş değişikliği isteyen bir grup çocuk mahkumun, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek için çıkardığı iddia edildi.

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