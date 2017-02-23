Kod adı: Kaptan...

Ümit TÜRK/İSTANBUL,()-15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan İstanbul'daki ana darbe iddianamesinde, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'den, örgütün TSK'daki yapılanmasında yer alan kişilerin "Kaptan" diye bahsettikleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan ana darbe iddianamesinde FETÖ yapılanmasına geçmişte mensup olduğu belirtilen emekli Hava Yarbay Gürol Doğan'ın örgüte ilişkin anlatımlarına yer verildi.

EMEKLİ HAVA YARBAY'IN İFADESİ İDDİANAMEYE GİRDİ

Doğan'ın savcılığa verdiği ifadede, Hava Harp Okulu'nda Fetullah Gülen'den bahsedilirken etraftan anlaşılmaması için 'Kaptan' kod isminin kullanıldığını belirtti. Gülen Cemaatiyle ortaokul birinci sınıfta tanıştığını, evlerine gidip gelirken hocalardan sohbetler dinlediklerini, 1982 yılında Hava Harp Okuluna kayıt yaptırdığını, 1983 yılında da devresi olan Semih Koşucuoğlu vasıtasıyla yeniden yapılanma içerisine girdiğini anlattı.

ANLAŞILAMAMSI İÇİN 'KAPTAN' KOD İSMİ KULLANILDI

Cemaatten bilgilerin bu şahıs tarafından getirildiğini ve onun tembihlemesiyle Hava Harp Okulu içerisinde Gülen'den bahsedilirken etraftan anlaşılmaması için 'Kaptan' kod isminin kullanıldığını söyledi. Doğan, bir gün Semih Koşucuoğlu tarafından Gülen'in İstanbul iline geleceğini ve öğrencilerle konuşma yapacağını, herkesin mazeretsiz olarak katılması gerektiğini söylemesi üzerine okuldan, Şaban Umut, Hakan Evrim, Aydın Gündüz, Uğur Buldu'nun da içerisinde olduğu grupla sohbet toplantısına katıldığını söyledi. Burada Gülen'in kendilerine 'bizim işimiz çok uzun soluklu bir iş, acele etmeyin ve kendinizi belli etmeyin. Askeriyede, maarifte, emniyette, yargıda ve bunların en etkin yerlerinde yerimizi alacağız. En az 20-30 sene sonra harekete geçtiğimizde kimsenin yapacak bir şeyi kalmayacak zaten' dediğini ileri sürdü.

"KAPTAN EMİR VERDİĞİNDE..."

Doğan ifadesinde ayrıca 2000 yılında istihbarat Şube Müdürü Selçuk Başyiğit'in kendisine ordu içerisinde cemaat mensuplarının varlığının belirli olmaması için Gülen'in 'içki içebilirsiniz, amirinizin bütün işlerini halledin ki sizden vazgeçmesin' gibi talimatlarını kendisine ilettiğini ileri sürdü. Selçuk Başyiğit'in ayrıca kendisine "Cemaat olarak Silahlı Kuvvetlerde Tümgeneral seviyesine gelindi. Kaptan emir verdiğinde aynı anda havaya kalkacak birçok F16'mız var" dediğini iddia etti.