Hakan KALELİ/SİVAS, ()-SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen K.K. adlı kadın, kocasını ve görümcesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay saat 18.30 sıralarında Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde yaşandı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen K.K. (40), henüz bilinmeyen nedenle görümcesi Fadik Elmas (54) ve kocası Hacı Kılıç ile tartıştı.Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. K.K., bıçakla Fadik Elmas ile Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Elmas ve Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti. K.K. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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