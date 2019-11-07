banner314

banner325

Son Dakika

Kocasını öldürdüğü yeğenine, 'Seni vurmayacağım, şikayetçi olma' demiş

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, evliliklerine karşı çıktığı yeğeni Melisa Kahraman'ın(20) eşi Alperen Kahraman'ı (19), 2 aylık kızının bebek arabasının başında 7 kurşunla vurarak öldüren Durmuş Sepetçi (42) hakkında müebbet...

GÜVENLİK 07.11.2019, 10:29
Kocasını öldürdüğü yeğenine, 'Seni vurmayacağım, şikayetçi olma' demiş
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, evliliklerine karşı çıktığı yeğeni Melisa Kahraman'ın(20) eşi Alperen Kahraman'ı (19), 2 aylık kızının bebek arabasının başında 7 kurşunla vurarak öldüren Durmuş Sepetçi (42) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Amcanın, silah sesi üzerine alışveriş yaptığı mağazadan çıkan yeğenine, "Korkma seni vurmayacağım, şikayetçi olma" dediği ortaya çıktı.
Çorlu'da, geçen 4 Temmuz günü yaşanan olayda, Alperen Kahraman, eşi Melisa ve 2 aylık kızı ile birlikte Muhittin Mahallesi Omurtak Caddesi'ne alışverişe gitti. Melisa Kahraman, bir mağazaya girerken, Alperen Kahraman bebek arabasındaki kızıyla dışarıda beklemeye başladı. Ancak bu sırada gelen eşinin amcası Durmuş Sepetçi, Alperen Kahraman'a tabancayla 7 el ateş etti. Kahraman olay yerinde hayatını kaybederken, yoldan geçen 2 kişi de yaralandı.
Olaydan sonra yakalanıp, tutuklanan Sepetçi hakkında Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.  Hazırlanan iddianamede,Çorlu'ya seracılık yaptığı Kıbrıs'tan geldiği ortaya çıkan amca hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.
Durmuş Sepetçi, iddianamede yer alan ifadesinde, Alperen Kahraman'ın, yeğeni Melisa ile 2015 yılında Kıbrıs'ta tanıştıklarını anlatarak, "Alperen'in babasının askeri personel olmasından dolayı Çorlu'ya tayini çıktı. Ancak yeğenim ile Alperen, sosyal medyadan görüşmeye devam etmişler. Geçen yıl Ağustos ayında nikah yaparak, evlenmişler. Ailece yeğenimi uzun süredir göremiyorduk. Hayatından şüphe ediyorduk. En son bayramdan önce Alperen'in babasını aradım ve yeğenim ile görüşmek istediğimi söyledim  ancak görüşme olmadı. Nisan ayında Çorlu'ya geldim. Yeğenimi bir türlü göremiyordum. Hastaneleri gezdim ve yeğenimin doğum yapıp, yapmadığını sordum. Alperen'in babası ile Heykel Meydanı'nda karşılaştık. Melisa'yı sordum, beni tersleyerek, 'Siz bu çocuğun ailesi değilsiniz. Bizi rahat bırakın' dedi. Aramızda kırgınlık olmasın bizim yeğenimizle, dedim. Bana Melisa'yı bayramda Kıbrıs'a göndereceğini ancak bunun maliyetli olduğunu, yol masrafı 30 bin TL verirsem göndereceğini söyledi. Uzun zamandır göremediğim yeğenimi görmek ve hasretin sona ermesi için ertesi gün Alperen'in babası ile Kumyol Caddesi üzerinde bir yerde buluştuk. Kendisine 30 bin TL verdim ve Kıbrıs'a döndüm" dedi.
Parayı vermesine rağmen yeğeninin Kıbrıs'a gelmediğini öne süren Sepetçi ifadesini şöyle sürdürdü:
"Ben de olaydan 15 gün önce Çorlu'ya tekrar geldim. Yine sokaklarda yeğenimi aramaya başladım. Alışveriş merkezlerinde dolaşıyordum, Melisa'yı görebilirim, konuşurum, diye. Alperen'in ailesi, babası asker olduğu için lojmanda oturuyorlardı. Lojmanın önünde gezdim, belki dışarı çıkar da kendisini görürüm, diye. Bir türlü göremedim. Olay sabahı kaldığım otelden çıktım. Çıkarken de tavan arasına sakladığım silahımı çantama koydum. Cumhuriyet Meydanı'ndan Çeşme Durağı'na geldiğimde yeğenim ve Alperen'i otobüsten inerken gördüm. Takip etmeye başladım. Alışveriş mağazasının önünde durdular.  Alperen'in yanına gittim. Amacım korkutmaktı. Alperen, elini beline doğru götürünce, silahı çantadan çıkararak, ateş ettim. Silahta 8 mermi vardı. Diğer yaralılar nasıl yaralandı, bilmiyorum. Daha sonra yeğenim Melisa'nın yanına giderek, 'Hakkını helal et' dedim. Dışarı çıktığımda polislere teslim oldum." 
'SENİ VURMAYACAĞIM, ŞİKAYETÇİ OLMA'
Amcası tarafından eşi öldürülen Melisa Kahraman da ifadesinde, eşiyle severek evlendiğini belirterek, evliliğine karşı çıkan ailesinin kendilerni sürekli takip ettiklerini söyledi. Amcasının kendisine, "Bizimle görüşmezsen ya eşini ya da onun babasını öldüreceğim" dediğini anlatan Melisa Kahraman, "Olay günü alışveriş yapmak için bir mağazaya girdim. Eşim de bebek arabasının yanındaydı. Üç-dört el silah sesi duydum. Geri dönüp baktığımda eşim yere düşmüş haldeydi. Yaklaşık 2 metre mesafede, amcam karşımda elinde silahla duruyordu. Yanıma gelip, 'Korkma seni vurmayacağım, şikayetçi olma' dedi. Çevredekilerden ambulans çağırmalarını istedim. Kasıtlı ve planlı bir şekilde takip edip eşimi öldüren amcamdan şikayetçiyim" dedi.
Durmuş Sepetçi'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
İmsak 06:09
Güneş 07:35
Öğle 12:53
İkindi 15:35
Akşam 18:00
Yatsı 19:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5