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Kocasını keserle öldüren sanık: Gözüm kararmış, amacım öldürmek değildi

GÜVENLİK 28.01.2020, 16:15
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Kocasını keserle öldüren sanık: Gözüm kararmış, amacım öldürmek değildi
KONYA'da, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53) uyuduğu sırada başına keserle vurarak, öldüren, 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46) 'eşini kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Eşinin, kıskançlık ve iftiraları ile kendisine eziyet ettiğini, olay günü de yine kıskançlık yüzünden tartıştıklarını belirten Sağdıç, savunmasında, ''Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış, nasıl yaptım bilmiyorum" dedi. 
Olay, 6 Eylül 2019 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatağında uyuyan Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurduktan sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Sağdıç'ın cansız bedeni, otopsi için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sağdıç, emniyetteki ifadesinde, kıskançlık nedeniyle tartıştığı eşini yatağında uyuduğu sırada keserle başına vurarak, öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, ilk ifadesinde, 28 yıllık evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin, kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli hakaret ettiğini ve tartıştıklarını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Fadik Sağdıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÇOCUKLARIMI VE BENİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYORDU' 
Tutuklu Fadik Sağdıç'ın, 'eşi kasten öldürme' suçundan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İlk kez hakim karşısına çıkarılan Sağdıç, savunasında eşinin, 28 yıldır kıskançlık ve iftiraları ile kendisine eziyet ettiğini belirterek, ''Gündüz saatlerinde, oturduğumuz binaya yeni taşınan bir kadınla çok kısa süre camdan sohbet ettim. Dışarıda erkek sesleri duymuş, erkeklerle konuştuğumu düşünmüş. Yanıma gelip de kadınla konuştuğumu gördüğü halde tartışma çıkardı, bana inanmadı. Çocuklarımı ve beni öldürmekle tehdit ediyordu. O kadar kıskançtı ki bu yaşıma kadar cep telefonu dahi kullanmadım" diye konuştu.
Anlık sinirle eşini korkutmak için keser alıp, yanına gittiğini belirten Sağdıç, "Amacım öldürmek değildi. Gözüm kararmış, nasıl yaptım bilmiyorum. Keseri eşime vurmuşum. Kanlar gördüğümü hatırlıyorum. Başka bir şey hatırlamıyorum. Pişmanım, böyle olmasını istemezdim'' dedi. 
'BABAM, EVİN BANYOSUNA BİLE GİZLİ KAMERA KOYDU' 
Duruşmaya tanık olarak katılan çiftin kızı Salina Acar da babasının kıskançlığı yüzünden annesinin evden dışarı çıkamadığını söyledi. Acar, ''Annem evden dışarı çıkmayan, bakkala, pazara bile komşularıyla giden bir kadın. Buna rağmen babam, annemi takip eder, sürekli şüphelenirdi. Zaman zaman bizi anneme karşı kışkırtır, anneme çok çirkin iftiralar atardı. Babam, evimizin banyosuna bile gizli kamera koymuştu. Annemi 1 ay boyunca izlemişti. Şüpheli bir şey bulamayınca 'Kamerayı fark ettin. O yüzden bir şey yapmadın' diyerek anneme eziyet etmeye devam etmişti. Büyü kitaplarıyla uğraşırdı, biz de sürekli tedirgin olurduk. Evden taşınacağımız zaman kömürlüğümüzde babamın 6 silahını ve el bombalarını bulup, polise teslim etmiştik" diye konuştu. 
Mahkeme heyeti, tanıklar dinlendikten sonra duruşmayı erteledi. 

 

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