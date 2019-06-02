Kocasını bıçakla ağır yaralayan kadın adliyede

SAMSUN'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki 9 yıllık eşi Selim K.'yı (30) çıkan tartışma sonucu bıçakla ağır yaralayan Kübra K. (30), adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Kübra K. boşanma aşamasında olduğu ve 2 aydır ayrı yaşadığı eşi Selim K. ile telefonda tartıştı. Telefonu kapattıktan sonra Kübra K., eşinin işyerine giderek tartışmayı sürdürdü. İkili arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü. İddiaya göre Kübra K. çantasından çıkardığı ekmek bıçağıyla Selim K.’yı karın, bacak ve elinden bıçaklayarak yaraladı. Selim K., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kübra K. işyerinden ayrıldı. Çevredeki iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selim K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selim K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kübra K.'yı gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheli kadın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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