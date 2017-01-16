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Kocasinan Belediyesi'nin çatısında yangın

KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesi'nin tadilat yapılan çatı katında yangın çıktı. Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatı katında akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenmeyen sebeple yangın...

Kocasinan Belediyesi'nin çatısında yangın
KAYSERİ'de, Kocasinan Belediyesi'nin tadilat yapılan çatı katında yangın çıktı.
Gevhernesibe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Kocasinan Belediyesi hizmet binasının çatı katında akşam saatlerinde nedeni henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı. Belediye çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine 20'ye yakın itfaiye aracı gönderildi. Ekipler, kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangını kontrol altına aldı. Olay yerine gelen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin hizmet binasında çatı katında çıkan bir yangın. Çatıda bir tadilat vardı. Yangının bu nedenele çıktığını tahmin ediyoruz. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmış durumda. Herhangi bir şekilde katlara inmiş bir yangın yok. Tedbir alınıp yangın tamamen söndürülecek" dedi.

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