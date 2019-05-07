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Kocası tarafından baltayla öldürülen kadın toprağa verildi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde eşi Mehmet Zengin (45) tarafından baltayla öldürülen Dilek Zengin (41), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, dün Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa...

Kocası tarafından baltayla öldürülen kadın toprağa verildi
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde eşi Mehmet Zengin (45) tarafından baltayla öldürülen Dilek Zengin (41), Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Zengin, aralarında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davaları olan eşi Dilek Zengin ile tartışmaya başladı. Mehmet Zengin, boşanmakta ısrar eden eşini ikna edemeyince bahçedeki baltayı alarak eşine saldırdı. Zengin, baltayla eşinin yüzüne ve boynuna vurdu. Dilek Zengin kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyan mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dilek Zengin'in öldüğü anlaşıldı. Olaydan sonra evde gözaltına alınan Mehmet Zengin eşini öldürdüğünü itiraf etti. Zengin gözaltına alınırken, yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Dilek Zengin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından babası Musa Bülbül tarafından alınarak memleketi Andırın'ın Yeşilova Mahallesi'nin Harboğazı Mezrası'na getirildi. Dilek Zengin, burada ailesi, yakınları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Harboğazı Mezarlığı'na defnedildi.

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