Kocaeli’de uyuşturucu ticaretine 5 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()- KOCAELİ’de, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kocaeli’nin Derince ve Gölcük ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 152 gram esrar, 580 gram metamfetamin, 1,5 gram kokain, 5 ectasy hap, 48 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, silahlara ait mermiler ve 1 hassas terazi ele geçirildi. K.K., N.A.A., H.G., D.Y. ve K.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.