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Kocaeli’de sahte alkol operasyonu
KOCAELİ'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 733 litre kaçak olarak imal edilmiş içki ile 45 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne...
GÜVENLİK 22.08.2019, 10:17
KOCAELİ'nin Derince ve Kandıra ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 733 litre kaçak olarak imal edilmiş içki ile 45 şişe gümrük kaçağı alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün 6 adrese düzenledikleri operasyonda 20 litre etil alkol, piyasaya sürmek üzere imal edilmiş 645 litre sahte alkol, 81 litre sahte rakı, 45 şişe gümrük kaçağı içki, 1 litre sahte viski, 6 litre yapma votka ile rakı yapımında kullanılan üzerinde rezistans bağlı fıçı, rakı yapımında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre ve 4 plastik varil ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Kandıra ilçelerinde sahte alkollü içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün 6 adrese düzenledikleri operasyonda 20 litre etil alkol, piyasaya sürmek üzere imal edilmiş 645 litre sahte alkol, 81 litre sahte rakı, 45 şişe gümrük kaçağı içki, 1 litre sahte viski, 6 litre yapma votka ile rakı yapımında kullanılan üzerinde rezistans bağlı fıçı, rakı yapımında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre ve 4 plastik varil ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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