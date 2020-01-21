Kocaeli’de otoyol kenarında ceset bulundu (1)

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkisinde, yol kenarında, battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ankara yönünde temizlik yapan Karayolları ekibi tarafından bulunan cesedin, cinsiyeti henüz açıklanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.



