Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, jandarmanın operasyonu ile terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda Başiskele’de örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 kişiyi belirledi. Bu sabah saatlerinde belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma, E.E.S., F.E.D., A.E.H. ve İ.M.’yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.