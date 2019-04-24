Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda Başiskele’de örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 kişiyi belirledi. Bu sabah saatlerinde belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma, E.E.S., F.E.D., A.E.H. ve İ.M.’yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün üyeleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda Başiskele’de örgütle bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 4 kişiyi belirledi. Bu sabah saatlerinde belirlenen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma, E.E.S., F.E.D., A.E.H. ve İ.M.’yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.