Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
AVCILAR'DA OKULUN BAHÇESİNDEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN KÜÇÜK EYLÜL'ÜN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
KOCAELİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, İzmit, Gölcük ve Başiskele...
GÜVENLİK 07.11.2019, 15:38
KOCAELİ'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yabancı uyruklu 4 kişinin, örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda B.E., M.M., H.E., R.H., isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütünün faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi. 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde yabancı uyruklu 4 kişinin, örgütle bağlantısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda B.E., M.M., H.E., R.H., isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütünün faaliyetlerinde yer aldığı belirtildi. 4 şüphelinin, işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.
24°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Kasım 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:35
|Akşam
|18:00
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5