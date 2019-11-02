Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()- KOCAELİ’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah...
Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), ()- KOCAELİ’de, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 4 kişi kaldıkları evlerde yakalanıp, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirildi.
Şüphelilerin, haklarında DEAŞ terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütü üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslarla birlikte faaliyet yürüttüğü belirlendi. Şüphelilerden hakkında yurda giriş yasağı bulunduğu ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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