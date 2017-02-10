Kocaeli'de 10 FETÖ sanığından 5'i tahliye oldu

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 10 sanıktan 5'i tahliye oldu.

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmalara tutuklu sanıklar Özge Gel, Esra Korkmaz, Yavuz Sami, Alpaslan Çakır, Sinem Kuzucu, Hakan Yaz, Şeyda Zorlu, Celalettin Durmuş, Birol Sokulluoğlu, Alpaslan Keleş ve avukatları katıldı. Ev hanımı olan Esra Korkmaz savunmasında Bylock kullandığı iddiasını kabul etmeyerek, "Annem öldükten sonra yaşlı babama bakıyordum. Darıca'da bulunan bir yurtta çalışırken telefonlara bakıyordum. Lise mezunu olduğum için beni çıkardırlar. Kalan paramı almam için Bank Asya hesabı açmamı söylediler. O hesaba kalan maaşım yattı. Hesabı bir kez de okul harcımı yatırmak için kullandım. Başka banka hesabım da yok. Taliyemi talep ediyorum" dedi.

BYLOCK İDDİSINI KABUL ETMEDİ

Kocaeli Mesleki Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan tutuklu sanık Sinem Kuzucu, Bylock raporunu kabul etmeyerek, "15 Temmuz'da hamileydim, 4 gün sonra bebeğimi düşürdüm. O süreçte yeniden hamile kaldım, yeniden düşük yaptım. Kürtaj olduktan 4 gün sora gözaltına alındım. Bu şartlar altında. 14 gün gözaltına kaldım. Örgütle bir alakam, bir bağlantım yoktur. Bylock çıkan hattımı evlendikten sonra öğrencilerim çok fazla aradığı için kapattım" dedi.

İDDİANAMEDE HATA

İddianamede polis memuru olarak yazılan, fakat Balıkesir'de matematik öğrencisi olan Şeyda Zorlu örgüt üyeliği suçlaması ile tutuklanırken, iddianamedeki hataları dile getirdi. Polis olmadığını ve öğrenci olduğunu anlatan Şeyda Zorlu suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti gerekli raporların yeniden düzenlemesi ve iddianamedeki hataların düzeltilmesi için duruşmayı erteledi.

Görülen diğer duruşmalarda ise sanıklar, örgüt üyeliği ve Bylock kullandıkları iddialarını kabul etmedi. Mahkemede etkin pişmanlıktan yaralanmak isteyen ve duruşması kapalı görülen Alpaslan Çakır, Esra Korkmaz, Sinem Kuzucu, Hakan Yaz, Şeyda Zorlu adli kontrol kararı ile tahliye edildi. Özer Gel, Yavuz Sami, Celalettin Durmuş, Alpaslan Keleş ve Birol Sokuluoğlu'nun ise tutukluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.