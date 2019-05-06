Kocaeli Valiliği'nden cezaevleri çevresinde eylem yasağı

KOCAELİ Valiliği, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a uygulandığı öne sürülen sözde tecridin kaldırılması talebiyle cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek vermek amacıyla cezaevleri önünde eylem yapılmak istenmesini 21 Mayıs gününe kadar yasakladı.

Kocaeli Valiliği, cezaevleri önünde yapılmak istenen eylemleri daha önce aldığı kararla 15 gün boyunca yasaklarken, 7 Mayıs tarihinden itibaren 21 Mayıs günü sonuna kadar 15 gün daha yasak kararını uzattı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"9 Nisan tarihinden itibaren devam eden günlerde Ceza İnfaz Kurumları önünde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulandığı söylenen sözde tecridin kaldırılması talebi ile ülkemiz genelinde, cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütleri mensuplarınca başlatılan süresiz/dönüşümsüz açlık grevi eylemlerine sözde destek vermek amacıyla, cezaevleri önünde yapılması planlanan eylem/etkinlikler ile ilgili olarak, provokatif eylemlerin yaşanabileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği ve böylece kamu düzenin ve kamu güvenliğinin bozulacağına yönelik ciddi duyumların alınması sebebiyle, ilimiz genelinde bu amaca yönelik gerçekleştirilebilecek, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi eylem/etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla, eylem ve etkinlik düzenlemek için gelen araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişlerinin engellenmesi ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem/etkinliklerin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7. ve 17. Maddeleri hükmü gereğince, Kocaeli İl sınırları içerisinde 7 Mayıs günü saat 00.01’den 21 Mayıs günü saat 24.00’a kadar 15 gün süre ile Valilik Makamı’nın 6 Mayıs tarih emri ile yasaklanmıştır."