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Kocaeli polisinden lokumlu uygulama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te polisler, huzur uygulaması sırasında vatandaşlara lokum ikram ederek, bayramlarını kutladı. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri dün gece huzur uygulamasında bulundu. Şehrin giriş çıkışlarında,...

Kocaeli polisinden lokumlu uygulama

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te polisler, huzur uygulaması sırasında vatandaşlara lokum ikram ederek, bayramlarını kutladı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri dün gece huzur uygulamasında bulundu. Şehrin giriş çıkışlarında, otogar ve tren garında uygulama yapan ekipler, halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde de görev aldı. Polis, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde hırsızlıklara karşı önlem alırken, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Uygulamalar sırasında polis vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.
Kocaeli genelinde 300 personelle yapılan uygulamalar sırasında bin 249 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Kontrol edilen 114 araçtan 11 araç sürücüsüne toplam 6 bin 796 TL para cezası kesildi.

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