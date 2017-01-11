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Kocaeli'nde ilk FETÖ davası başlıyor

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame ile ilk duruşma 13 Ocak Cuma günü başlayacak. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

Kocaeli'nde ilk FETÖ davası başlıyor

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame ile ilk duruşma 13 Ocak Cuma günü başlayacak.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyonlar devam ederken, mahkeme süreci de başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında 1 kişinin yargılanacağı iddianame hazırlandı. Davanın ilk duruşması 13 Ocak'ta Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan avukat S.Y. 'Silahlı örgüte üye olmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

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