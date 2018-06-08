Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullanan, bir kısmının askeriyedeki 'mahrem yapılanma'nın içinde olduğu belirlenen, farklı mesleklerden 6 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kişinin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.