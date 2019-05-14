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Kocaeli merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahları Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde 14 kişinin gözaltına alınması...

Kocaeli merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin Türk Silahları Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde 14 kişinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5’i aktif görevde, 1 emekli, 3’ü açığa alınan, 4 eski askeri öğrenci ve 1 askerlerden sorumlu mahrem imam olmak üzere 14 kişi için gözaltı kararı verdi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve bir mahrem imamı yakalamak için bu sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

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