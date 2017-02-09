Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 17 öğretmen gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş ve açığa alınmış 24 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Amasya, Konya ve Bolu'da operasyon düzenlendi. Polis, 17 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer kişilerin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.