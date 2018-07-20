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Kocaeli merkezli 5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi merkezli Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da düzenlenen operasyonla 350 bin TL değerinde 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 12 ilde 30 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Körfez...

Kocaeli merkezli 5 ilde kaçak akaryakıt operasyonu
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi merkezli Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da düzenlenen operasyonla 350 bin TL değerinde 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. 12 ilde 30 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 8 aydır yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Bursa, Afyonkarahisar, Manisa ve Burdur'da bulunan kişiler uzun süre takibe alındı. Düzenlenen operasyonla piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan 60 bin 170 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün verdiği karar ile sabah saatlerinde 12 ilde bulunan 30 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonların sürdüğü bildirildi.

 

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