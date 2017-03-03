Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, Samsun, Kayseri ve Batman'da operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda meslekten ihraç edilen katip ve icra müdürlüklerinde görevli 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 kişi ise aranıyor.
Selda Hatun TAN / İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.