Kocaeli'deki terör operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyede

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ polisinin, Mardin ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Polis takibe aldığı 2 kişiyi Mardin'de kırsala çıkarken yakalarken, 4 kişiyi ise Kocaeli'de yardım ve yataklık suçundan gözaltına aldı. 1'i kadın 6 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ polisinin, Mardin ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.