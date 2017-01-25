Kocaeli'deki FETÖ soruşturmasında 8 kişi adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 'ByLock' kullandıkları belirlenen görevden alınan 5 askeri gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise 1 imam ve 2 öğretmeni de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.