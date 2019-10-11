Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, Esen Şengül (60), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.Çayırova Cumhuriyet Mahallesi İnce Sokak’ta bulunan bir binada yalnız oturan Esen Şengül’den haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve geldi. Eve giren yakınları, Esen Şengül’ü hareketsiz halde buldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Esen Şengül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Esen Şengül’ün yaşadığı bir rahatsızlığa bağlı olarak öldüğü düşünülürken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.