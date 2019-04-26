Kocaeli'de yakalanan DEAŞ şüphelileri adliyeye sevk edildi

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ terör örgütü üyeleri ile faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan takipler sonunda da Başiskele ilçesinde örgüt ile bağlantılı olan yabancı uyruklu şüpheliler tespit etti. Jandarma, 22 Nisan günü operasyon yaptı. Operasyonda F.E.D., E.E.S., A.E.H. ve İ.M. gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal bulundu.DEAŞ saflarında çatışmalara girdikleri belirlenen şüphelilerden F.E.D.'nin bu çatışmalardan birinde yaralanıp, ameliyat olduğu ortaya çıktı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.FOTOĞRAFLI