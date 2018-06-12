Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

Kocaeli'de usulsüz dinleme davasında 9 sanığa hapis cezası

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, aralarında vali, MİT mensupları, siyasetçi ve medya mensuplarının da bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinledikleri ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları suçlaması ile 9 eski emniyet...

Kocaeli'de usulsüz dinleme davasında 9 sanığa hapis cezası

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, aralarında vali, MİT mensupları, siyasetçi ve medya mensuplarının da bulunduğu 63 kişiyi usulsüz dinledikleri ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları suçlaması ile 9 eski emniyet mensubunun yargılandığı davada 9 sanığa 6 yıl 3 ay ile 22 yıl 3 arasında cezalar verildi.
Kocaeli’de aralarında Kocaeli eski Valisi Ercan Topaca, MİT mensupları, emniyet müdürleri, milletvekilleri, siyasi parti başkanları ve medya mensuplarının bulunduğu 63 kişinin hukuka aykırı şekilde dinlendiği usulsüz dinleme davasının 25'inci celsesi Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 6'sı tutuklu 9 eski emniyet mensubu sanığın son savunmalarını yapmasının ardından mahkeme heyeti sanıklar hakkında kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Usulsüz dinleme' suçlarından sanık Fahri Derici'yi 20 yıl 10 ay, Adulhadi Mehan'ı 18 yıl 1 ay 15 gün, Ertuğrul Tüz'ü 9 yıl 7 ay, Cengiz Kaya'yı 9 yıl 7 ay, İsmail Yaman'ı 22 yıl 3 ay 15 gün, Mehmet Emin Orhan'ı 14 yıl 2 ay, Fatih Akpınar'ı 'usulsüz dinleme' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına, Mehmet Adil Tilaver ve Fatih Özdere'yi ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325