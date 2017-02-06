Kocaeli'de tutuklu askerler FETÖ suçlamalarını kabul etmedi

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan Donanma Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubaylar, mahkemede örgüt üyeliği ve 'ByLock' suçlamalarını kabul etmedi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Donanma Komutanlığı'nda görevli subay ve astsubayların Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Emekli astsubay Erdoğan Kunduracı, mühendis teğmen İsmail Afşar, teğmen Kazım Çalım, astsubay Erkan Aker yargılanırken, savunmada bulundu. Erkan Aker suçlamaları kabul etmeyerek, şöyle dedi:

"Donanma Komutanlığı'nda emir astsubayı görevini yürütüyordum. 15 Temmuz akşamı komutanımın emri ile donanmaya geldim. Darbeci askerlere direnen sayılı kişilerden biriydim. Darbeci askerler beni darp etti. Şuan tutuklu olan Tuğamiral Hayrettin İmren beni tehdit ederek direnmememi söyledi. Buna rağmen direnenler arasındaydım. FETÖ'cü olsam onların yanında olur, direnmezdim. Buna o akşam görevli arkadaşım şahit. İddianamede görüştüğüm söylenen Sinan A.'yı tanımıyorum. Ben emir astsubayıyım birçok kişiyi arayıp görüşme yapıyorum. Belki görevim dolayısı ile aramış olabilirim."

Teğmen Kazım Çalım ise, suçlamaları kabul etmediğini, 'ByLock' kullandığıı belirtilen internet adresinin Türk Telekom'a ait olduğunu söyledi. Çalım, "Benim aboneliğim farklı bir şirkete ait. 'ByLock'u hiç indirmedim, kullanmadım. Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli ve onurlu bir subayıyım. İsmimin bu davada geçmesiyle ilgili aklıma gelen tek şey TSK içerisinde yapılan fişlemelerdir. 2014-15 yıllarında emir subayıydım. O zamanki komutanım da darbeciler arasında yer almıştı. Bu sebeple mi adım karıştı. 15 Temmuz öncesinde TSK içerisinde bizlere mesajlar geliyordu. Bildiğiniz FETÖ'cü olanları bildirin diye. Bu davaya adım böyle karışmış olabilir. 15 Temmuz da Türkiye'de değildim. 11 Mayıs- 19 Temmuz tarihleri arasında görevli olarak Norveç'te bulunuyorduk" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kanıtların toplanması, yeniden 'ByLock' sorgulamalarının yapılmasını, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı erteledi.