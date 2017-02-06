Kocaeli'de tutuklu askerler FETÖ suçlamalarını kabul etmedi (2)

BYLOCK KULLANDIĞI İDDİA EDİLEN ASTSUBAY ARKADAŞINI SUÇLADI

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkların yargılanmalarına devam edildi. Donanma Komutanlığı'nda görevli astsubay Önder Akkaya, ByLock kullandığı iddiasıyla ilgili olarak arkadaşını suçlayarak, "2010 yılından 2016 yılına kadar 4 arkadaşımla aynı evde kaldım. O dönemde ev arkadaşım olan Ş.E. eve internet almamamızı söyledi. Kendisi üzerine almak istemeyince interneti ben üzerime aldım. Ş.E. hakkında kuvvetli şüphelerim var, Bylock'u kullanan o olabilir. 2014 yılına kadar akıllı telefon kullanmazken bir akşam birden bire akıllı telefon almak istediğini söyledi. Gidip aldık. Telefona hafıza kartı ile program yüklenip yüklenmediğini sordu. Bir seyir dönüşü eve geldiğimde evde Zaman gazetesi vardı. Sürekli Samanyolu TV izliyordu. Bu sebeple tartışmalarımız oldu. Bylock haberleri daha çıkmamışken Bylock'un ne olduğunu anlatıp inernetten öğrendiğini söylüyordu. 17-25 Aralık sürecinde çıkan tapeleri sürekli dinliyor ve tapelerin gerçek olduğunu savunuyordu. Bir miktar parası vardı ve bunları faizsiz diye Bank Asya'ya yatıracağını söylüyordu. Bu hususlarda sürekli tartışma yaşıyorduk. Bylock, ADSL numaramda çıktı. Onun yükleyip kullandığını düşünüyorum" dedi.

ÖRGÜTLE BAĞLANTIM YOK

Deniz Yüzbaşı Özkan Güneş ise savunmasında, "15 Temmuz gecesi nöbetçi olduğun için gemide değildim. O durumu öğrenince Donanma'daki limana geldik. Gemi seyre kalkmış. Ben limana geldiğimde oradaki askerlerin emniyetini sağlayıp, herhangi bir kalkışmaya kalkışmamalarını sağladım. Daha sonra da evime döndüm. Bylock hiç kullanmadım. Örgütle bir bağlantım yoktur" diye konuştu.

DARBEYE KARŞI TÜM GÖREVLERİ BEN ÜSTLENDİM

Başiskele İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı iken meslekten ihraç olan 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Fikri Özer ise Bylock kullanmadığını, örgütle bir bağlantısı olmadığını söyleyerek, "Ben görevden alınana kadar örgüte yönelik birçok operasyona katıldım. Ev aramalarına gittim. Benim evime geldiklerinde tüm dijital malzemeleri aldılar. Örgüt üyesi olsam onları saklardım. 15 Temmuz akşamı ilçe emniyet müdürümüz ve kaymakamımız il dışındaydı. O akşam darbeye karşı tüm görevleri ben üstlendim. Kışlaların önünün kapatılması görevlerini yerine getirdim. İlçemize vekaleten bakan Kartepe Kaymakamı'nın araması sonucu kalkışmadan haberim oldu. Eve gidip tüm mermilerimi alıp ilçe emniyete gittim. Cemaatin en etkili dönemlerinde bana her zaman bizden değilsin muamelesi yaptılar. Şimdi terörist olarak suçlanıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı tarihe erteledi.



