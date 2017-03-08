Kocaeli'de terör örgütü sempatizanlığı iddiasıyla 2 kişi adliyeye sevk edildi

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'nin sempatizanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'nin sempatizanı olduğu iddiasıyla E.D ile Z.B.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından E.D. ve Z.B. adliyeye sevk edildi.



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